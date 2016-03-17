مدير مدرسة فى سوهاج يتهم معلما بضرب ابنه داخل معهد ابتدائى أزهرى

اتهم مدير مدرسة ثانوى بسوهاج مدرس فى معهد ابتدائى أزهرى بالتعدى على ابنه بالضرب و إحداث إصابته بكدمة فى الوجه أثناء اليوم الدراسى.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، أن مقدم البلاغ حماد . أ . ح . م " 59 سنة مدير عام بمدرسة الشهيد ‏عبد المنعم رياض الثانوية، ويقيم بأجا دائرة المركز، يتهم فيه يحيى . م . م مدرس بالمعهد الابتدائى ‏الأزهرى، بالتعدى على نجله ضياء الدين 10 سنوات تلميذ بذات المعهد بالصفع على وجهه وإحداث إصابته " بكدمة بالوجه"، ‏وذلك أثناء اليوم الدراسى.

ولم يعلل سبباً لذلك ، وجــــارى استدعاء المشكو فى حقه لسؤاله، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5385 جنح المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة قررت استدعاء المشكو فى حقه لسؤاله، و طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها‏، وجارى تنفيذ قرار النيابة العامة.

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