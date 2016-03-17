بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يختتم فعاليات أسبوع العلوم بجامعة كفر الشيخ

اختتم الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات أسبوع العلوم الذى تنظمه كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى بالجامعة تحت إشراف الدكتور رمضان الدومانى عميد الكلية، وقام بتكريم الطلبة المشاركين فى الحفل الختامى للمجلس العلمى المصرى للطلبة الصيادلة.

وهنأ القمرى الطلبة القائمين بالتنظيم والمشاركين على نجاح أسبوع العلوم الذى يهدف إلى نشر الثقافة العلمية ويساهم في تشكيل عقل الأمة وبناء الشخصية الوسطية وذلك فى الحفل الختامى بهذا المحفل العلمى كما تم مناظرة علمية بين الطلبة واسكتش اجتماعى.

وأشار القمرى، إلى أنه سيتم إنشاء معهد للنانو تكنولوجي وسوف يضم تطبيقات النانو توكنولوجى من علوم الصيدلة والهندسة وغيرها بالإضافة إلى العلوم الأساسية.

كما طالب بأن يكون أسبوع العلوم فرصة لإتاحة الفرص لكل فئات المجتمع لزيارة الجامعة والتعرف على العلوم ودوره فى حياة الإنسان من خلال تبسيط الظواهر العلمية فى جميع التخصصات.

ومن جانبه أكد الدومانى أن هذا الأسبوع يهدف إلى نشر الوعى والمعرفة حول عدة مواضيع علمية تهم الرأى العام والطالب وإلى زيادة الاهتمام بالجانب العلمى فى الحياة الجامعية من خلال عدة محاضرات علمية عن الخلايا الجذعية وفيروس سى وفيروس زيكا والصناعات الدوائية والصحة النفسية والعلاج بالأعشاب وعلاج السرطان والإسعافات الأولية وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

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