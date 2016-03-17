إزالة خزان مياه وإغلاق منشآت مخالفة فى حملة أمنية بمطروح

شنت مديرية أمن مطروح، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إغلاق للمنشآت المخالفة وإزالة التعديات على أراضى الدولة، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، واشترك فيها جميع قطاعات المديرية و مجلس مدينة مطروح، لتنفيذ قرارات غلق المنشآت المخالفة والإزالة الصادرة من مركز ومدينة مرسى مطروح للمنشآت والمحلات المقامة على أراضى الدولة وأرضى المنفعة العامة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2016 بإزالة خزان مياه بمنطقة الفيروز، و 4 قرارات بغلق 4 فرن مخبز دوار، وتنفيذ القرار رقم 30 لسنة 2016 بغلق ورشة سمكرة، والقرار رقم 31 لسنة 2016 بغلق محل دواجن، والقرار رقم 36 لسنة 2016 بغلق كافتيريا.

كما تم تحرير 21 محضرا متنوعا، منها 8 محاضر إشغال طريق، و 4 محاضر لباعة متجولين، والتحفظ على 9 حالات مضبوطات، سلمت إلي مجلس مدينة مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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