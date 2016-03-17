أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة خزان مياه وإغلاق منشآت مخالفة فى حملة أمنية بمطروح

Google+ Print
إزالة خزان مياه وإغلاق منشآت مخالفة فى حملة أمنية بمطروح إزالة خزان مياه وإغلاق منشآت مخالفة فى حملة أمنية بمطروح
شنت مديرية أمن مطروح، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إغلاق للمنشآت المخالفة وإزالة التعديات على أراضى الدولة، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، واشترك فيها جميع قطاعات المديرية و مجلس مدينة مطروح، لتنفيذ قرارات غلق المنشآت المخالفة والإزالة الصادرة من مركز ومدينة مرسى مطروح للمنشآت والمحلات المقامة على أراضى الدولة وأرضى المنفعة العامة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2016 بإزالة خزان مياه بمنطقة الفيروز، و 4 قرارات بغلق 4 فرن مخبز دوار، وتنفيذ القرار رقم 30 لسنة 2016 بغلق ورشة سمكرة، والقرار رقم 31 لسنة 2016 بغلق محل دواجن، والقرار رقم 36 لسنة 2016 بغلق كافتيريا.

كما تم تحرير 21 محضرا متنوعا، منها 8 محاضر إشغال طريق، و 4 محاضر لباعة متجولين، والتحفظ على 9 حالات مضبوطات، سلمت إلي مجلس مدينة مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


>- بالصور.. ضبط نصف طن زيتون وتوابل منتهية الصلاحية بأحد محلات مطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365