بريزنتيشن توضح أسباب ' رفض الإسماعيلي استلام الحافلة الجديدة '

كشفت شركة "بريزنتيشن" الراعية لاتحاد الكرة أسباب رفض الإسماعيلي استلام الحافلة الجديدة الخاصة للفريق.

شركة بريزنتيشن بدأت حملة لدعم الأندية الشعبية بتوفير حافلات خاصة لها مثل الاتحاد السكندري والمصري والإسماعيلي.

وكان من المقرر إقامة حفل تسليم حافلة الإسماعيلي ولكن تم إلغاء الحفل.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن "التصميم الجيد لم يروق لأحد أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وعلى الفور أمر بعدم استلام الحافلة وردها إلى الشركة".

و"على ذلك فقد قامت الشركة بإلغاء حفل التسليم حتى يحصل الإسماعيلي على موافقة من الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية على التصميم الذي يرغبه النادي".

الإسماعيلي كان في أولوية الأندية لتسليم الحافلة الخاصة به. "إلا أن ظروف رئيس النادي لعدم وجوده في مصر أبت أن يتم الاحتفال. فضلا أن هواة التصميم لجماهير النادي قد قاموا بعمل التصميم الخاص بالحافلة من خلال مسابقة. إلا أنه قمنا بتعديل التصميم ليتوافق مع قواعد المرور".

وواصلت الشركة سرد الأسباب "ولعدم توافق التصميم مع قواعد المرور جعلت من الصعوبة تنفيذ هذا التصميم، وعلى الفوز قامت الشركة بعمل تصميم جديد وتم عرضه على النادي".