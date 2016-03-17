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الزمالك يرد على ' رفض حمودي تخفيض تعاقده للتجديد مع الفريق '

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الزمالك يرد على ' رفض حمودي تخفيض تعاقده للتجديد مع الفريق ' الزمالك يرد على ' رفض حمودي تخفيض تعاقده للتجديد مع الفريق '

هل رفض أحمد حمودي لاعب الزمالك تخفيض قيمة تعاقده من أجل تجديد تعاقده مع الفريق؟ إسماعيل يوسف مدير الكرة يجيب.

وانضم حمودي للزمالك قادما من صفوف بازل السويسري لمدة موسم على سبيل الإعارة، ويحق للفريق الأبيض ضم حمودي نهائيا بعد دفع 700 ألف يورو.

وتحدث إسماعيل يوسف قائلا:"كل ما قيل حول رفض حمودي تخفيض قيمة تعاقده عبارة عن شائعات".

وأكد"أنا لم أتحدث مع حمودي في هذا الأمر من الأصل، وما تردد هو شائعات هدفها ضرب استقرار الفريق".

وأتم"حمودي لاعب ملتزم داخل وخارج الملعب وهو رائع للغاية".

وشارك حمودي مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف الفريق في تسع مباريات في كل المسابقات وصنع هدفا أمام غزل المحلة بالدوري المصري.

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