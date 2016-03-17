أزمة تلوح في الأفق.. بريزنتيشن تتهم اتحاد الكرة ' بالتزوير ' والأخير يرد

أزمة جديدة تلوح في الأفق بالكرة المصرية بين شركة بريزنتيشن واتحاد الكرة بسبب حقوق رعاية بطولة كأس مصر.

اتحاد الكرة المصري أتم في وقت سابق اتفاقه رسميا مع شركة (تيلي سيرف) للحصول على حقوق بث مباريات كأس مصر والسوبر. وذلك بعد قرعة بطولة كأس مصر.

بريزنتيشن من جانبه اتخذ خطوة أولى بخصم 360 ألفا من الاتحاد بسبب تنظيم الأخير لقرعة الكأس دون إخطار للشركة. ولكن الأمور الآن تتجه لجانب جديد.

وقال عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن: "خلال 3 أيام سنقدم بلاغا للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة التزوير".

وأوضح "اكتشفنا تلاعب في عدد معين من الصفحات بالعقد. عندما راجعنا العقد عبر المستشار القانوني عقود رعاية الكأس صُدمنا بتغيير في بنود وتغيير في 4 صفحات. ولذلك نطلب بالتحقيق وإلا خلال 3 أيام سنتقدم ببلاغ بتهمة التزوير".

وتابع في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحياة 2 "يوجد حقوق تم بيعها لطرف ثالث! وهذا صدمنا لنا بأن يتم بيع الحقوق مرتين".

اتحاد الكرة

من جانبه رد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد على الاتهامات قائلا: "ما يقال عن تغيير في بنود العقد ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "تم تحويل الأمر إلى الإدارة القانونية وسيتكلف أحمد مجاهد بالرد بعد دراسة الأمر".

وأتم " ليس هنالك إمكانية لتغيير أي بند في العقود لأن صيغة الكلام مرتبطة ببعض".