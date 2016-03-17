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الكرملين يرفض استخدام ترامب لصورة بوتين في حملته الانتخابية

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الكرملين يرفض استخدام ترامب لصورة بوتين في حملته الانتخابية الكرملين يرفض استخدام ترامب لصورة بوتين في حملته الانتخابية

أعرب الكرملين اليوم الخميس عن عدم رضاه عن استخدام الملياردير الأمريكي دونالد صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آخر شريط ترويجي له في إطار حملته الانتخابية.
> ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قوله – في تصريح اليوم “إن موسكو تدعو المرشحين في السباق الانتخابي الأمريكي إلى التخلي عن ممارستهم المعتادة المتمثلة بشيطنة روسيا”.

وأضاف بيسكوف أنه شاهد الشريط الترويجي الأخير لترامب الذي يبثه التلفزيون الأمريكي، لكنه لا يعرف ما إذا شاهده بوتين نفسه.

وأردف قائلا:ليس سرا على أحد أن “شيطنة” روسيا وكل شيء يرتبط بها أصبحت من الميزات الضرورية للحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، معربا عن أسفه تجاه هذه النزعة، متمنيا في الوقت ذاته أن تجري العمليات الانتخابية دون مثل هذه الإشارات إلى موسكو .

 

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