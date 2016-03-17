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حيل بسيطة لتخسيس الأرداف أهمها اجلس قرفصاء

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حيل بسيطة لتخسيس الأرداف أهمها اجلس قرفصاء حيل بسيطة لتخسيس الأرداف أهمها اجلس قرفصاء
زيادة حجم الأرداف من المشكلات التى لا يمكن تجاهلها، لأنها تؤثر على شكل ومنحنيات الجسم، وتشوه جماله لدى الرجال والنساء، وإن كانت مشكلة تواجهها النساء بشكل خاص سواء فى سن مبكرة حيث تعانى المرأة ضعفًا فى النصف الأعلى من الجسم، وزيادة ملحوظة فى النصف الأسفل، وبعض النساء يعانين من سمنة الأرداف بعد تكرار الحمل والولادة.

تخسيس الأرداف يحتاج صبرًا وبعض الحيل


>وأوضح الدكتور حسن فهمى استشارى التغذية، أن هناك بعض النصائح والحيل الغذائية الحركية التى تمكنك من تخسيس الأرداف، وهى مشكلة طويلة الأمد لأنها من التى تكونت فى وقت طويل للغاية، لذا تحتاج أيضًا إلى بعض الوقت للتخلص النهائى منها.

بعض الحيل لتخسيس الأرداف
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وأضاف الدكتور حسن: من أهم الحيل اليومية التى على الراغب فى تخسيس الأرداف ممارستها هو ترك المكتب قليلا بعد مرور حوالى نصف ساعة أو أكثر من الجلوس لأى سبب، والتمشية بطريقة سريعة فى أرجاء المكان ما يساعد على التخلص من المشكلة، كذلك التركيز على تناول الطعام الغنى بالألياف وغير الغنى بالدهون هو الأفضل على الإطلاق، فالخس والجرجير والخضراوات الورقية واللحوم البيضاء المشوية، والسبانخ، وكذلك إضافة قليل من القرفة والزنجبيل الفلفل الأسود إلى الطعام، والمشروبات الحارقة أيضًا مفيدة، كمغلى الزنجبيل، مشروب المياه الدافئة بالليمون صباحًا.
>ونصح الدكتور حسن فهمى بالجلوس بشكل "مربع" أو القرفصاء لأن ذلك يساعد على شد العضلات لذا هى جلسة صحية عكس ما يعتقد البعض.

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