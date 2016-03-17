فهد الكبيسي والجمهور يشعلان جلسات الشاطىء في دبـي

تحت زخات المطر، ووسط حضور جماهيري كبير تجمّع في شاطيء الممشى (JBR) بمدينة دبي، أشعل الفنان القطري وسفير أغنيتها فهد الكبيسي، حماسة الجماهير الإماراتية والسعودية والعربية الموجودة، بمجموعة متميزة من أغنياته.

وقام الكبيسي خلال الحفل، بالنزول عن المسرح والغناء وسط الجمهور وخاصة البعيدين عن المسرح، وقدم معهم أغنية "بشويش"، الأمر الذي زاد من تفاعل الجمهور، ليكمل بعدها الأغنيات الأخرى حتى وصل إلى الغناء لجماهير ناديي الهلال والنصر السعوديين، والذي كان ختام الأغنيات من خلالهما.

وأعرب فهد الكبيسي عن سعادته بهذا الجمهور وحضوره الكبير وتفاعله مع أغنياته، مؤكداً أنه قدم واحدة من أجمل حفلاته الغنائية المفتوحة، وقال: "لقد كانت حفلة رائعة، وتنظيم متميز من فريق عمل أخي وصديقي راشد السعيد، الذي أشرف وتابع كل صغيرة وكبيرة، وجمهور ولا أروع، لقد استمتعنا معاً وقدمنا حفلة غنائية لن أنساها"، ولفت النظر الى أنه قام بتصوير الحفل وسيقوم بعملية المونتاج لإحدى الأغنيات وطرحها أمام الجمهور من خلال قناته التلفزيونية في "اليوتيوب".