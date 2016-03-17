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حسين الجسمي ضمن أكثر 20 شخصية مؤثرة في الوطن العربي

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حسين الجسمي ضمن أكثر 20 شخصية مؤثرة في الوطن العربي حسين الجسمي ضمن أكثر 20 شخصية مؤثرة في الوطن العربي

الخميس 17-03-2016 15:35

تم تصنيف الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ضمن أكثر 20 شخصية مؤثرة في الوطن العربي، من قِبل الرابطة العالمية لمتدربي وزملاء الأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
وكتب الجسمي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "فخر لي ولكل إماراتي أن يتم تصنيفي ضمن أكثر 20 شخصية عربية مؤثرة في الوطن العربي، وأهديه لوطني والعرب جميعاً".
وكانت الرابطة العالمية لمتدربي وزملاء الأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، أعلنت عن اختيار 20 شخصية عربية مؤثرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والشبابية والرياضية على مستوى العالم العربي، وتصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وجاء وصيفاً له المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة المصري.

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