بعد تعرضها للهجوم زهرة عرفات توضح حقيقة الحلقة الضائعة لمسلسل "بين الكناين"

موجة من الغضب الشديد أطلقها متابعو مسلسل " بين الكناين " الذي عرض مؤخراً على شاشة الـــ MBC1 .

شرارة الغضب انطلقت تحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر " و " انستغرام " بعد عرض الحلقة الأخيرة مباشرةً .

خيبة أمل شديدة

من تابع المسلسل منذ بدايته الى النهاية ارتسمت على وجه علامات الخيبة وعدم الرضا ما استدعاه لتفريغ شحنة الغضب على أغلب طاقم العمل بجميع نجومه.

وقد كان لنجمة العمل الفنانة زهرة عرفات نصيب الأسد من هذا كله، فقد استبقت الهجوم ونشرت على حسابها في " انستغرام " و "تويتر " قائلة "لكم الحق بأن تزعلوا وتلوموننا اعرف بأنّ الحلقة صدمتكم وخيبت آمالكم لكنني أنا نفسي تفاجأت معكم وكنت أتصورها مختلفة، فقد عرضت الحلقة مبهمة وناقصة للكثير من المشاهد ولكنني عرفت بأنها ارادة الجهة المنتجة التي حرصت ان تظهرها هكذا".

مفاجأة من نوع آخر

وتابعت النجمة البحرينية زهرة عرفات قائلة " أوعدكم بالأفضل دائماً واتمنى بأن تسامحونني وأن لا تلومونني على أمر ليس بيدي".

قم عادت وأضافت "للتو وصلني خبر أن ما حصل من تعتيم وعدم إظهار المشاهد أن نجعلكم تشاهدوا الجزء الثاني من المسلسل وهذه المفاجاة أزفها لكم للتو واتمنى ان نتفادى الاخطاء التي حصلت في الجزء الاول" .

بدون مقدمات جزء جديد

السؤال الذي يطرح نفسه، عندما يقوم الفنان بالتعاقد على عمل جديد فهو يقرأ جميع بنود العقد، ولا يحق أن يقحم المنتج أي فنان بجزء ثان دون علمه أو على الأقل أن يقوم بمفاجأته مما يعرضه للحرج، إذ قد يرفض الفنان العمل بأكمله أو يكون مشغولاً بعمل آخر لا يتناسب مع وقته، وهنا يفقد الفنان والمنتج مصداقيتهما، فهل الجزء الثاني حجة وهمية من إدارة الإنتاج أو الكاتب لإطفاء غضب المتابعين لهذه النوعية من الدراما؟".

الجديد بالذكر أنّ مسلسل " بين الكناين " من بطولة الفنانة زهرة عرفات إلى جانب عدد كبير من النجوم وهو من تأليف علي الدوحان، وإخراج محمد الطوالة، ومن إنتاج مشعل الداير.

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