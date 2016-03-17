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وفاة فرانك سيناترا جونيور يوم تكريمه والده

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الخميس 17-03-2016 15:45

توفي فرانك سيناترا جونيور Frank Sinatra Junior، الذي سار على خطى والده المغني والممثل الأمريكي الشهير Frank Sinatra وذلك يوم الاربعاء، عن عمر يناهز الـ 72 عاماً.
وقالت شقيقته نانسي سيناترا Nancy Sinatra عبر فيس بوك، إنه توفي بسكتة قلبية أثناء جولة فنية في دايتونا في ولاية فلوريدا.
وكان من المنتظر أن يقدّم سيناترا الابن ليل الاربعاء عرضاً تكريمياً لوالده تحت عنوان "Sinatra Sings Sinatra" يغني فيه عدداً من أغاني والده الشهير ترافقه أوركسترا كبيرة في قاعة Peabody Auditorium يتخلل العرض مرور مقاطع عن تاريخ والده الغنائي، لكن الحفل ألغى عندما نقل سيناترا Sinatra الى مركز هاليفاكس الطبي، حيث توفي.
منذ البداية، سار سيناترا الإبن على خطى والده وقلّده بأغانيه ومشاريعه الفنية، لكنه لم يصل أبداً الى شهرته لتحوّل نوع الموسيقى الذي كان رائجا في عهد والده إلى نوع آخر، كما صرّح المغني.

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