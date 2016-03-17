بعد الإنتقادات التي وجهت إلى "ذا كوين" أحلام ترد: ربي حباني بهيبة الملوك

بيروت_ هيام بنوت

بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "ذا كوين" ردّت الفنانة أحلام على المعلقين الذين انتقدوها بشدة، بمجموعة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت في أحدها " ترى أنا مش مغرورة أنا كذا طول عمري. ربي حباني بهيبة الملوك شو اسوي ياربي أحبكم"، كما نشرت صورة قديمة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام "، وعلقت تحتها "من عشرين سنة وأنا أقول اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول".

فإلى جانب جيش الحلوميين الذين لم يوفروا مديحاً إلا وتوجهوا به إلى برنامج "ذا كوين" وصاحبته الفنانة الإماراتية أحلام، ومن بينهم الصحافية فجر السعيد التي أفاضت في تقديم المديح والثناء إلى صديقتها أحلام، حظي البرنامج بالكثيرمن الإنتقادات السلبية.

فقد كتب أحدهم على تويتر "أقسم بالله و كأني اتفرج علي فلم رعب بيت كوابيس الله يسامحك خوفتيني"، وجاء في تعليق ثان "عزيزتي احلام نحنا مقدرين وضعك النفسي الذي يرثى له نسال الله ان يمن عليكي بالشفاء العاجل".

وتوجهت إلى أحلام من لقبت نفسها بالدكتورة "لا ينسييك غرورك أنك إمرأة خليجية بنت البدو و الصحراء و بنت الاصالة و لا تبعدين كثيرا على منبع الوحي و الرسل و ستحاسبين ضعف ما تحاسب غيرك لانك تقلدين و تلبسين عباءة ليست مناسبة لا لسنك و لا لبيئتك ولا حشمة أهل الخليج اتقي الله يا بنت البدو و البادية هذا هو أصلك الطبيعي الذي المفروض أن لا تخجلي به".

وجاء في تعليق آخر"انجلينا جولي جميلة الجميلات متواضعه وتلف علبلدان المنكوبة وتساعد وتوصل اصوات المجاعين والمهجرين ويسموها سفيرة السلامه وحضرتك بفلوسك ممكن تعملي منظمة انسانيه لمساعدة اخواننا السورين المحاصرين او اي بلد محتاجه حتى يتخلد اسمك بتاريخ ومتنسي تحياتي لكي الملك لله والحمد لله على نعمه العقل".

أحلام ردّت على متهميها بالغرور بأنهم لم يشاهدوا شيئاً بعد واعدة إياهم بالمزيد في الحلقات المقبلة.