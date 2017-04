دونالد ترامب وكاتلين جينر وكانيي ويست الأكثر تأثيراً على مواقع التواصل

أصدرت صحيفة الـ Time قائمتها الخاصة التي تضمّنت أسماء 30 شخصا الأكثر نفوذاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بما في ذلك الزوجان كانيي ويست Kanye West وكيم كارداشيان Kim Kardashian، دونالد ترامب Donald Trump، وكاتلين جينر Caitlyn ودريك Drake.

ومن المعروف عن الرابر ويست West أن تغريداته طوال الأشهر الأخيرة أثارت بلبلة، حيث شملت تعليقات جارحة حول حبيبته السابقة انبر روز Amber Rose والمغنية تايلور سويفت Taylor Swift والممثل المتهم بالاغتصاب بيل كوسبيBill Cosby ، ناهيك بإعلان عن قيمة دينه الـ 53 مليون $ علناً على تويتر واستجداء المساعدة.

أما زوجته كيم كارداشيان Kim Kardashian فهزّت صورها العارية أكثر من 120 مليون من أتباعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت حفيظة بعض المشاهير الذين انتقدوها أشدّ انتقاد ومن ثم عادت وردّت على انتقاداتهم بأشرس الردود.

نصل إلى الملياردير وأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامبTrump Donald الذي حصل على مكانته في قائمة صحيفة الـ Time عندما أثار غضب واستياء الجمهوريين بسبب تصريحات اعتبرت مهينة للمذيعة التلفزيونية ميغن كيلي Megyn Kelly عندما وصف مهنتها بالـ Bimbo أي وصف خاص بحميمية المرأة، ثم بعد يومين نفى أنه قصد الحديث عن المذيعة بهذا الشكل، إلا أنه لم يعتذر وكرر انتقادها بأنها عاملته بقسوة وطرحت عليه أسئلة حول ملاحظات مهينة بحق النساء.

وبالانتقال الى كاتلين جينر Caitlyn Jenner فقد استغرق الأمر معها 4 ساعات فقط لكسب مليون تغريدة متابع بعد إنشاء حسابها الخاص على تويتر في العام الماضي، حيث سجلت هدفاً أطاح بهدف الرئيس باراك أوباما Barack Obama .

أما إفراج مغني الرابر دريك Drake عن موسيقى وفيديو Hotline Bling فقد أعطى مواقع التواصل محتوى كافياً ليكون من بين من تصدّروا القائمة المذكورة.

أما باقي الأسماء التي احتوتها القائمة فهي:

