منتج مصري يقاضي برنامج "نجم الكوميديا" لهنيدي وسيرين عبد النور

رفع المنتج أحمد سمير دعوى قضائية ضد السيد البدوي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "سيجما للإعلان"، المالكة لشبكة تلفزيون الحياة، متهماً إياه بسرقة فكرة برنامج "نجم الكوميديا" منه، وتقديمها على الشاشة دون الرجوع إليه.

وذكر أحمد سمير في دعواه القضائية، أنه فؤجىء بقناة "الحياة" وقد بدأت الترويج للبرنامج، وقام بإخطار القيمين عليها أن الفكرة يملكها هو منذ البداية، وأنه عرضها عليهم فنفذوها دون الرجوع إليه.

وقدم سمير خلال الدعوى المستندات والأوراق التي تثبت أنه مالك الفكرة من البداية، وطالب خلال الدعوى بإيقاف البرنامج وعدم عرضه على الشاشات.

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد هنيدي، والفنان القدير حسن حسني، والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، هم أعضاء لجنة تحكيم برنامج المواهب الجديد "نجم الكوميديا"، ومن المقرر عرض أولى حلقاته اليوم الجمعة 18 مارس الجاري.