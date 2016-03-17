تفاصيل حفل زفاف النجمين التركيين نسليهان أتاغول وقادر دوغلو

بدأت الممثلة التركية نسليهان أتاغول الشهيرة بنيهان، بطلة مسلسل (الحب الأعمى)، وخطيبها الممثل قادر دولو، استعدادها لحفل زفافها، بعد قصّة حبّ بدأت بينهما في أولى بطولاتهما المشتركة في مسلسلهما (فاتح حربية)، ودامت بينهما لمدّة عامين كاملين، ثم قرّرا تطوير علاقتهما العاطفية إلى ارتباط رسمي، إذ أعلنا خطبتهما الصيف الفائت، في حفل عائلي بسيط، اقتصر على عائلتيهما، ثم في حفل متواضع آخر مع أصدقائهما المقرّبين، أقاماه في أحد المطاعم في العاصمة التركية إسطنبول.

وحسب ما نشرت صحيفة (الصباح ) التركية فإنّ موعد زفافهما قد تحدّد أخيراً مع عائلتي الثنائي.

زفاف نيهان مساء 9 تموز- يوليو

وتمّ الاتفاق على الموعد النهائي لحفل زفافهما مساء 9 تموز- يوليو، إذ يُرجّح أن يعقد حفل عقد القران في (مستقبل اليخوت) في إسطنبول.

500 مدعو ومدعوة فقط

ويخطّط الثنائي لإقامة حفل زفاف كبير يحضره أقرباؤهما وأصدقاؤهما من المشاهير. ويتوقع أن يصل عدد المدعوين إلى ما يقرب من (500) فقط.

ويأتي موعد زفافهما في نفس عام زواج الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، الذي تزوّج مصمّمة الأزياء التركية باشاك ديزير، مساء 19 فبراير في باريس، بعد أن تزوج قبلهما الثنائي الممثل كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزيل وخطيبته الممثلة سنيم كوبال الشهيرة بـ نور، مساء 14 أيار، في جزيرة جوندا بتركيا.

تميمة حظ اسمها نسليهان

ونسليهان أتاغول قد حدّدت موعد زفافها وهي تجهل إن كان سيتمّ تمديد مسلسلها الرومانسي الكوميدي الناجح (الحب الأعمى) مع بوراك أوزجيفيت لموسم ثانٍ،على الرغم من أن المسلسل ما يزال يتصدّر الرايتنغ أسبوعياً، إلى جانب أن ثنائيتها الرومانسية مع بوراك أوزجيفيت تحصد أعلى نسبة تفاعل مع متابعي المسلسل في السوشيال ميديا، كما حقق نسبة مشاهدة أعلى من مسلسل بوراك السابق (طائر النمنمة) مع حبيبته فخرية أفجين، الذي سيُعرض على شبكة قنوات osn العربية باسم (طائر الحب)، حيث أصبحت نسليهان من أول بطولة لها في (فاتح حربية) تميمة حظ للنجاح في الرايتنغ.

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