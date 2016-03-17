الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط خلية إرهابية لداعش فى بغداد

>ضبطت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية خلية إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) فى العاصمة العراقية (بغداد).

وقال مصدر أمنى إن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية أحبطت عملية إرهابية واعتقلت مفرزة عسكرية تابعة لداعش كانت تنشط فى مناطق بغداد لاستهداف المدنيين.. مشيرا إلى أنه تم ضبط أسلحة مختلفة بحوزة الإرهابيين وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية ويبارات كانت تستخدم لنقل المواد والأشخاص.

من جهة أخري، فرضت القوات الأمنية اجراءات مشددة اليوم الخميس لاسيما وسط العاصمة ومحيط ساحة التحرير وعلى أسوار المنطقة الخضراء قبل يوم من تنظيم مظاهرات واعتصام غدا الجمعة على ابواب المنطقة الخضراء شديدة التحصين التى تضم مقار الحكومة والرئاسة والبرلمان والسفارات العربية والأجنبية للمطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد.

وأشار مصدر أمنى إلى أن القوات بكافة تشكيلاتها دخلت فى حالة الإنذار القصوى وتم تكثيف الدوريات والانتشار الامنى فى مختلف أنحاء بغداد، كما تم نشر قناصة على اسطح الدوائر الحيوية والوزارات والمصارف والمقرات الامنية.