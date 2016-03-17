أخبار الأردن اليوم.. ارتفاع حصيلة انقلاب حافلة معتمرين بالأردن لـ 16قتيلا

أخبار الأردن اليوم

أخبار الأردن اليوم

تناولت أخبار الأردن الحادث الذى وقع لمعتمرين فلسطينيين فى الأردن قرب الحدود مع السعودية ، كما ركزت أخبار الأدرن اليوم على نعى عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى وتقديم برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس.>قال مسؤولون إن عدد المعتمرين الفلسطينيين الذين قتلوا فى حادث حافلة ارتفع إلى 16 شخصا. وانقلبت الحافلة فى وقت متأخر الأربعاء قرب الحدود مع السعودية. وأفادت تقارير أولية بمقتل 14 راكبا وإصابة 36 اخرين. وقال الدكتور وليد رواد، الخميس، إن راكبين آخرين توفيا متأثرين بإصابتهما. وقال إن هناك أطفال بين القتلى.>بينما بعث عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى الخميس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بضحايا حادث السير الذى تعرضت له حافلة كانت تقل معتمرين فلسطينيين أثناء توجههم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة. . حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى.

كما نعت الملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن المعتمرين الفلسطينيين ضحايا انقلاب الحافلة التى كانت تقلهم، فى محافظة معان جنوب الأردن أمس الأربعاء. وقالت الملكة رانيا فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر " الله يرحم الضحايا من أشقائنا الفلسطينيين فى حافلة المعتمرين فى معان ويصبر أهاليهم وأدعوا للمصابين بالشفاء العاجل بإذن الله".