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بايرن ميونيخ: العديد من مباريات دوري الأبطال باتت مملة.. لابد من التغيير

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بايرن ميونيخ: العديد من مباريات دوري الأبطال باتت مملة.. لابد من التغيير بايرن ميونيخ: العديد من مباريات دوري الأبطال باتت مملة.. لابد من التغيير

يرى كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ أن بعض مباريات دوري أبطال أوروبا باتت مملة وأن هذا يستدعي تغييرا في نظام المسابقة.

وتأهل بايرن على حساب يوفنتوس إلى ربع النهائي وأبدى رومينيجه حزنه على خروج الأخير من البطولة ووجود فرق أقل مستوى منه في دور الـ8.

وسينتظر بايرن قرعة ربع النهائي الجمعة للتعرف على منافسه المقبل، فقد يصطدم بحامل اللقب برشلونة في ظل عدم وجود تصنيف للفرق المتأهلة.

وتأهل بايرن إلى هذه المرحلة رفقة برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وفولفسبورج ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبنفيكا.

وقال نجم ألمانيا السابق للصحفيين:"لا أحبذ فكرة الاحتمالات المفتوحة في قرعة الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال".

وأضاف "على الاتحاد الأوروبي إيجاد بديل مثل تصنيف الفرق أو أمر مشابه".

وتابع "أثناء مشاهدتي لمباريات دور الـ16 كنت قريبا في كثير من الوقت من إغلاق التلفاز".

وواصل "الآن أرى فريقا مثل يوفنتوس يغادر من دور الـ16، هذا أمر غير مقبول".

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فيديو اليوم السابع