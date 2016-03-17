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مولر: ' جوارديولا هددنا بمحو ذكورتنا إذا خسرنا أمام يوفنتوس '

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مولر: ' جوارديولا هددنا بمحو ذكورتنا إذا خسرنا أمام يوفنتوس ' مولر: ' جوارديولا هددنا بمحو ذكورتنا إذا خسرنا أمام يوفنتوس '

قال توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ إن مدرب الفريق بيب جوارديولا هدد اللاعبين بـ"محو ذكورتهم" إذا ما خسروا أمام يوفنتوس أمس الأربعاء.

وكان يوفنتوس قد تقدم 2-0 على ملعب أليانز أرينا، قبل أن يعود بايرن في النتيجة ويفوز 4-2 بعد وقت إضافي.

وقال مولر "بعد نهاية الوقت الأصلي، جوارديولا قال لنا سأمحو ذكورتكم إذا ما خسرتم" حسبما نقلت مجلة (كيكر).

وأضاف مولر "بالطبع يوجد الكثير من المشاعر في تلك الأوقات وإن كنت في مكانه كنت سأقول نفس الشيء، كان يريدنا أن نلعب من أجل الهدف الثالث لأننا كان لدينا طاقة بداخلنا".

وسجل مولر هدف التعادل المتأخر لبايرن قبل أن يضيف تياجو ألكانتارا وكينجسلي كومان هدفي فوز البافاري في الوقت الإضافي.

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فيديو اليوم السابع

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