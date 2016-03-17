بالصور.. ضبط 142 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح

تمكن قسم مباحث التموين ، بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 142 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و152 عبوة ألعاب نارية، خلال حملة تموينة.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا من المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث التموين، بضبط " بخيت م م " - المسئول عن محل لمستحضرات التجميل بمطروح، لعرضه وبيع كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بلغت 142عبوة مختلفة الأنواع والأشكال كما تم ضبط 252 عبوة ألعاب نارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح.

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