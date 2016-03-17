أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط 142 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح

Google+ Print
بالصور.. ضبط 142 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح بالصور.. ضبط 142 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح
تمكن قسم مباحث ، بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 142 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و152 عبوة ألعاب نارية، خلال حملة تموينة.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا من المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث التموين، بضبط " بخيت م م " - المسئول عن محل لمستحضرات التجميل بمطروح، لعرضه وبيع كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بلغت 142عبوة مختلفة الأنواع والأشكال كما تم ضبط 252 عبوة ألعاب نارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح.

مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح (1)

مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح (2)

مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح (3)

مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح (4)

مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمطروح (5)


>- بالصور.. القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار فى سيوة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم