القبض على رئيس مكتب تموين وصاحب محل بقالة لاستيلائهما على "الدعم" بالجيزة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على رئيس مكتب تموين، ومالك محل بقالة لاستيلائهما على أموال الدعم المخصصة للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بامتناع رئيس مكتب تموين، ومالك محل بقالة تموينية، عن تسليم البطاقات التموينية الذكية المستخرجة منذ عام 2015، واستيلائهما على أموال الدعم المقررة دون علم المواطنين، ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهما الشخصى، متربحين من وراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات من ضباط الإدارة، من ضبط المتحرى عنهما، حيث استوليا على 2335 جنيها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة.

ضبط صاحب مستوع بوتاجاز لبيعه 400 أسطوانة مدعمة بالسوق السوداء فى كرداسة