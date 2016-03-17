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ضبط 55 قطعة أثرية مسروقة من قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي

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ضبط 55 قطعة أثرية مسروقة من قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي ضبط 55 قطعة أثرية مسروقة من قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي

قطع أثرية مسروقة من قصر الأمير يوسف كمال – أرشيفية

تمكنت مباحث النقل والمواصلات، بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لإدارة النقل والمواصلات من ضبط 55 قطعة أثرية بحوزة عامل، تبين أنها مسروقه من قصر البرنس يوسف كمال بمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا بضبط عدد كبير من القطع الأثرية بنجع حمادي.

كشفت التحريات قيام قوة أمنية من مباحث السكة الحديد بضبط المدعو ” أحمد.ع.م” عامل زراعي، وبحوزته 55 قطعة أثرية منها 39 شوكة و11 معلقة فضه ومعلقه نحاس وحامل، بخور فضه وصنيه نحاس وحامل نحاس وهون نحاس.

وأفادت التحريات والمعاينه الأولية أنها القطع الأثرية، التي تم سرقتها من قصر البرنس يوسف كمال حيث تم ضبط المتهم أثناء نزوله من القطار 882 قادم من البلينا وفي طريقه لبيع المسروقات بمركز نجع حمادي.
> وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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