‏تلفزيون دبي يعلن وقف بث برنامج «الملكة»

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت الصفحة الرسمية لتلفزيون دبي على تويتر عن إيقاف بث “برنامج الملكة”، والذي تقدمه الفنانه أحلام.

وجاءت نص التغردة: ‘‘نزولًا عند رغبة المشاهدين ومراعاةً لمطلب الجمهور، تعلن قناة دبي عن إيقاف بث برنامج الملكة ذا كوين’’.

يذكر أن البرنامج أثار ضجة في الإعلام العربي بسبب اتهام الفنانة أحلام بالغرور والتمجيد في ذاتها.

وتقوم فكرة البرنامج على شخصية الفنانة أحلام نفسها حيث يتنافس أكثر من 25 متنافس على أن يتم تصفيتهم بـ 12 متنافس ينتقلون للمرحلة الثانية لخوض تحديات غريبة تأمر بها أحلام ولتتختار واحد منها يكون مساعدًا لها في حياتها الفنية على أرض الواقع.