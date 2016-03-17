تشغيل نظام التوقيع الإلكترونى بجميع المصالح الحكومية بكفر الشيخ خلال أيام

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه من المقرر الانتهاء من تشغيل نظام التوقيع الإلكترونى بجميع المصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة.

وأضاف نصر، فى بيان له اليوم، أنه سيتم تركيب الأجهزة بمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية، لافتا انه سيتم تطبيق التوقيع الالكترونى على الوحدات المحلية التابعة للمراكز والمدن، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب الموظفين المختصين بالإشراف على النظام، لتكون محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات التى تطبق التوقيع الالكترونى للعاملين بالمصالح الحكومية على مستوى الجمهورى.

وأشار المحافظ أن الهدف من تطبيق نظام التوقيع الإلكترونى هو تطوير أداء الجهاز الإدارى بالمحافظة، وتحقيق الانضباط لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، ومراقبة مستوى الانضباط الوظيفى، للتأكد من قيام هذه الجهات بدورها الإشرافى والرقابى وتنفيذ مهامها وصلاحياتها المناطة بها قانونا.

وكلف محافظ كفر الشيخ سكرتير عام المحافظة " محمد الصيرة " بأن يكون النجاح فى تطبيق التوقيع الإلكترونى هو أهم أساليب تقييم أداء رؤساء وقيادات الوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية، وتحقيق التوازن المطلوب لتحقيق مصالح المواطنين وتحسين الخدمات ورفع مستوى الجودة والكفاءة فى العمل من خلال ضبط وتطوير أداء الجهاز التنفيذى بمحافظة كفر الشيخ.

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