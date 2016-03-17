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بالصور.. محافظ البحيرة يشهد فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة

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بالصور.. محافظ البحيرة يشهد فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة بالصور.. محافظ البحيرة يشهد فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة
افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان البحيرة الدولى التاسع للخيول العربية الأصيلة الذى تنظمه جمعية الجواد العربى بالبحيرة بساحة العرض بمدخل مدينة كوم حمادة والذى يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 250 حصانا عربيا أصيلا من دول والسعودية والإمارات والأردن.

وتضمن المهرجان عروضا للفروسية وقفز الموانع وجمال الخيل العربية المسجلة وغير المسجلة بالإضافة إلى عروض أدب الخيل.

وأشاد المحافظ بالتنظيم الجيد للمهرجان مؤكدا على الدور الذى يلعبه فى تنشيط السياحة الداخلية وقام بتوزيع الجوائز على أصحاب الخيول الفائزة فى مسابقات اليوم الأول للمهرجان.

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(1)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(2)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(3)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(4)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(5)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(6)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(7)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(8)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(9)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(10)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(11)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(12)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(13)

مهرجان-البحيرة-الدولى-التاسع-للخيول-العربية-الأصيلة-(14)


>- اليوم.. انطلاق مهرجان البحيرة الدولى للخيول العربية الأصيلة

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