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سفير روسيا فى لندن: استئناف الرحلات الجوية مع مصر قريبا

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سفير روسيا فى لندن: استئناف الرحلات الجوية مع مصر قريبا سفير روسيا فى لندن: استئناف الرحلات الجوية مع مصر قريبا
أكد السفير الروسى لدى لندن، ألكسندر ياكوفينكو، اليوم الخميس، أن الرحلات الجوية مع ، يمكن أن تستأنف قريبا.

وأضاف السفير الروسى لدى بريطانيا فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن هناك توافقا مصريا روسيا حول شروط وسلامة الطيران.

كان سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، أكد أمس خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى سامح شكرى، أن هناك توافقا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين خلال وقت قصير، شرط ضمان أمن المواطنين الروس، مضيفًا: "نأمل فى استئناف الرحلات الجوية بين البلدين".


>- بالصور.. مصر وروسيا تتفقان على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.. وزير الخارجية الروسى: استقرار مصر يؤثر على استقرار الشرق الأوسط.. سامح شكرى: تعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات لضمان أمن السياح
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