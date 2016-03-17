المشدد 10سنوات لـ 3 أشخاص احتجزوا فتاة لمدة أسبوع واغتصبوها بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، وعضوية المستشارين عبد العاطى شعلة، وعمرو صلاح الدين محمد، وبحضور مهاب نبيل وكيل النيابة، وأمانة سر عزت خليل وإبراهيم مشعل، بالسجن المشدد 10سنوات، لـ3 أشخاص، مقيمين بكفر النصارية مركز كفر الزيات، لهتكم عرض فتاة، ومعاشرتها على مدار أسبوع كامل، فى القضية رقم 58245 جزئى كفر الزيات، والمقيدة 2174 كلى غرب طنطا لسنة 2015.

ترجع تفاصيل الواقعة لشهر أبريل 2015 بتحرير والد الفتاة "ليلى.ر.ا" مواليد 97، محضرا، بمركز شرطة كفر الزيات، بتغيب نجلته، وبعد مرور أسبوع حضرت الفتاة إلى منزل والدها، واتهمت كلا من "محمد.ص.ا" – 20 عاما – سائق، " أحمد.س.م.ي" – 22 عاما – صاحب مصنع طوب، " هانى.ع.ا " – 30 عاما – صياد، جميعهم مقيمون بقرية كفر النصارية دائرة مركز كفر الزيات، باختطافها، داخل توك توك، وحجزها فى منزل تحت الإنشاء، بقطعة أرض زراعية، وتناوبوا اغتصابها لمدة أسبوع، وحرر والدها محضرا بمركز كفر الزيات، يتهم المذكورين باختطاف نجلته واغتصابها.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، أن الفتاة ارتبطت بعلاقة عاطفية مع المتهم الأول، وتوجهت للشاب وعاشرها، وفض غشاء بكارتها، بمحض إرادتها، وعقب ذلك استدعى المتهم الأول المتهمين الثانى والثالث وأحضروا توك توك، وتوجهوا بها لمنطقة المقابر بالقرية، وتناوبوا معاشرتها جنسيا.

وأحال المستشار محمد معوض المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، القضية لمحكمة الجنايات واستمعت المحكمة لأقوال الشهود ودفاع المتهمين وأصدرت حكمها السابق.

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