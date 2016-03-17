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التحقيق مع المتهم بقتل كهربائى مصر القديمة للخلاف على 50 جنيها

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التحقيق مع المتهم بقتل كهربائى مصر القديمة للخلاف على 50 جنيها التحقيق مع المتهم بقتل كهربائى مصر القديمة للخلاف على 50 جنيها
تحقق نيابة جنوب القاهره الكليه بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، مع سماك قتل جاره لعدم سداده 50 جنيها كان مدينا له بها.

أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاه، وطالبت المباحث بسرعة التحرى حول الواقعه.

وتعود الواقعه إلى تلقى قسم شرطة القديمه بلاغاً من أهالى دائرة القسم، بوجود جثة شاب مذبوحاً داخل سكنه، وبانتقال قوة من مباحث القسم وفريق البحث الجنائى، تبين وجود جثة شاب مطعوناً بجرح نافذ بالرقبه، وضربة أعلى الرأس، كما وجد سلاح الجريمة "سكين" بمكان الجريمة.

وتبين من تحريات المباحث أن المجنى عليه يدعى "على .م" فنى كهرباء، مستأجر غرفه سكنيه يعيش فيها بمفرده، وكان قد تغيب يومين، وعندما بحثوا عنه وجدوه ملقى بحجرته ومطعون بطعنه نافذة فى الرقبة اودت بحياته.

وبتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة، تمكن رجال الآمن من ضبط "محمود.أ" سماك، واعترف بارتكابه الواقعه، وتبين من تحقيقات المباحث أن المجنى عليه كان مدينا للمتهم بمبلغ مالى 50 جنيها، وعندما هاتفه لطلب النقود قال إنه يمر بضائقة مالية، واتفقا على أن يقابله بمسكنه، وعندما التقيا، طلب منه إعطاءه المبلغ المالى، وعندما رفض هدده بذبحه بالسكين ،وعندما قاومه ضربه بحجر ثم طعنه بالسكين وفر هاربا، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


>- النيابة تحبس عاطلاً 4 أيام لاتهامه بقتل جاره فى قلعة الكبش

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مصر 365

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