السيطرة على حريق بمدخنة مخبز بمنطقة إمبابة بدون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بمدخنة مخبز بلدى، أسفل عقار سكنى بشارع سعيد خطاب، التابع لدائرة قسم إمبابة، وذلك بعد انتقال سيارات الإطفاء إلى المكان، ومنع خطر امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية المتواجدة بالعقار.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مخبز بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وفرضوا كردونًا أمنيًا بالمكان لتسهيل عمليات الإطفاء، وتم إخماد الحريق بدون وقوع إصابات.

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