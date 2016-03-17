بالصور.. مباحث تموين بورسعيد تحبط تهريب 3 أطنان ملابس

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، من ضبط سيارتين أثناء محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة أجنبية الصنع.

كان العميد خالد العوادلى رئيس مباحث التموين قد تمكن من ضبط السيارتين رقم 5642 ورقم 4893 فى محاولة لإحباط تهريب 3 أطنان ملابس، وتم التحفظ على السيارتين بمديرية الأمن لحين صدور قرار النيابة العامة.

جاء ذلك تزامنًا مع توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسد الثغرات المخالفة للحد من التهريب والتى تفقدها صباح اليوم بمنطقة خط الحراسات بطول السور ورافقه خلالها العميد محمد الألفى، مدير إدارة شرطة الموانئ وقيادات أمن الموانئ.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية فى خط الحراسات وإغلاق كل الثغرات والمدقات المخالفة التى تستخدم فى أعمال التهريب ومتابعتها بصورة دائمة من قوات أمن الموانئ والقبض على المخالفين وإحباط أى محاولات لإقامة مدقات جديدة للتهريب.

كما أصدر المحافظ تعليماته إلى رئيس قطاع الكهرباء ببورسعيد بسرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى على طول السور بدءا من اليوم، حتى يتمكن أمن الموانئ من إحكام سيطرتها خلال ساعات الليل وتأمين الخط ضد محاولات التهريب.

وأعلن محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء 85% من أعمال الإنشاءات بسور الحراسات، ووجه بالانتهاء من أجزاء السور خلال شهر من الآن، مشددا على تأمين المنطقة المحيطة بمنفذ اللنش الجمركية ببحيرة المنزلة.



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