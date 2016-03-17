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في الجول كلاسيك – يحيى إمام يدرب ' الشاب ' حمادة.. وحوار الأب مع حازم

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هي أحد أشهر العائلات في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام والزمالكاوية بشكل خاص هي عائلة إمام.

تلك العائلة سطرت اسمها في تاريخ الزمالك طوال نصف قرن عن طريق الجد وحارس المرمى يحيى، قبل أن يأتي الثعلب الكبير حمادة، وأخيرا الحفيد حازم.

وكان يحيى إمام حارسا للزمالك ومنتخب مصر وتوج بـ10 ألقاب لدوري القاهرة، وأربعة ألقاب لكأس ، كما إنه شارك مع الفراعنة في أوليمبياد عام 1948.

أما حمادة فكان مهاجما رائعا وتوج بلقبي للدوري مع الزمالك وبطولة لكأس مصر، وسجل 74هدفا للفريق الأبيض.

وأخيرا جاء الثعلب الصغير حازم الذي شارك في 87 مباراة دولية مع منتخب مصر وسجل خلالهم 16 هدفا، كما إنه سجل 12 هدفا للزمالك في البطولات الإفريقية.

وأصبح حازم أول لاعب مصري يلعب في الدوري الإيطالي حينما انتقل لأودينيزي.

وتوج حازم بلقب لكل من كأس الأمم الإفريقية 1998 ودورة الألعاب الإفريقية 1995، ومع الزمالك حصد 12 لقاب بواقع ثلاث بطولات دوري، ولقبين في كل من كأس مصر والسوبر المحلي ودوري الأبطال.

هذا بالإضافة للقب كأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال العرب، وكأس السوبر المصري السعودي.

واختير حازم في فريق القارة الإفريقية عام 2002.

ونشرت مجلة "الأهرام الرياضي" صور عديدة لعائلة إمام ويستعرضها FilGoal.com ضمن إطار سلسلة "في الجول كلاسيك".

بعض المعلومات من موقع تاريخ الكرة المصرية

يحيى إمام يدرب ابنه حمادة على التسديد

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يحيى إمام يحاول التصدي لإحدى الكرات مع الزمالك

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حمادة إمام مع الزمالك

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حمادة إمام يحاول التسديد الكرة بالرأس في إحدى مباريات الزمالك

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حمادة إمام في مباراة اعتزاله

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حازم وشقيقه أشرف مع والديهما

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حوار بين حمادة وحازم

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