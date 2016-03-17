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اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري والكأس خلال شهر إبريل

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول المباريات المحلية لشهر إبريل الذي سيشهد 4 جولات من الدوري المصري الممتاز إضافة لدور الـ16 لكأس .

وسيستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في أبرز مباريات الشهر يوم 4 إبريل، عقب 4 أيام فقط من مواجهة الأول لشباب الضبعة في دور الـ32 من كأس مصر.

وستلعب مباريات ثمن نهائي الكأس خلال هذا الشهر على فترتين، الأولى أيام 10 و11 و13 والثانية يومي 27 و28.

وسيخوض الأهلي مباراته في هذا الدور بالإسكندرية يوم 28 إذا تخطى ديروط، بينما سيلعب الزمالك في نفس اليوم بالإسماعيلية إذا تخطى الضبعة.

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