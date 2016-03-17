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#في_إفريقيا الأهلي يؤكد غياب صالح جمعة عن لقاء ريكرياتيفو للإصابة

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#في_إفريقيا الأهلي يؤكد غياب صالح جمعة عن لقاء ريكرياتيفو للإصابة #في_إفريقيا الأهلي يؤكد غياب صالح جمعة عن لقاء ريكرياتيفو للإصابة

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي غياب صالح جمعة عن لقاء الفريق أمام ريكرياتيفو ليبولو في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل سلبيا أمام ريكرياتيفو ليبولو في أنجولا في بداية مشوار الفريق الإفريقي بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويستعد لمواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وقال طبيب الأهلي: "صالح جمعة شعر بتجدد آلام العضلة ومن ثم تم الاستقرار على إبعاده من الحسابات الفنية لمباراة ريكرياتيفو".

وأضاف "اللاعب سوف يتاح للمشاركة عقب لقاء ريكرياتيفو بثلاثة أيام".

وكان صالح جمعة قد فشل في استكمال مران الأهلي صباح يوم الخميس لشعوره بتجدد الإصابة.

ويستضيف الأهلي الفريق الأنجولي يوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ويحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

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