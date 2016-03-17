تصاميم بالمان : صيف 2016 للرجل المغامر!

دار بالمان Balmain هي من دور الأزياء المفضلة بالنسبة للكثيرات من النساء حول العالم، حيث يعرف مديرها الإبداعي اوليفير روستينغ Olivier Rousteing كيف يظهر جمال المرأة كما يفهم ذوقها بشكل كبير. وكذلك هي المفضلة بالنسبة للرجال أيضاً، ولا سيما جيل الشباب، إذ أن المجموعات الرجالية عصرية جدّاً ومبتكرة، ولا سيما مجموعة ربيع وصيف 2016.

المجموعة مخصصة للرجل المغامر، الذي يعشق الحياة البرية والتجارب الفريدة. وقد استوحيت من رحلات السفاري، والبعثات البريطانية الى أفريقيا لاكتشاف كنوز هذه القارة السمراء. شاهدنا الكثير من التنسيقات والتصاميم المستوحاة من ملابس السفاري التقليدي، وقد أضيفت إليها لمسات عصرية من خلال القصّات التي أصبحت ضيّقة أكثر، والأكسسوارت المعدنية التي أضيفت اليها، والأقمشة المميزة، مثل الشبك والجلد.

وقد غلب على المجموعة درجات البيج، والعسلي، والبني، ولا سيما على التصاميم الكاجوال، ليأتي بعد ذلك اللون الأسود على التصاميم الأكثر رسمية، والتي داخلها اللون الذهبي بطريقة ناعمة.

وقد شملت المجموعة السترات، والسروايل المتفاوتة الأطوال، منها الطويل ومنها القصير، كما الكنزات السميكة والقمصان، وكان هناك الكثير من الأكسسوارات، مثل القبعات، شنط اليد التي حُملت إما بشمل متقاطع على الجسم "Cross Bag" أو باليد. وأيضاً شاهدنا مجموعة من الأحذية الصيفية التي بدت كأحذية المقاتلين الرومان مع ربطات وصلت حتى الكاحل.

ليس جميع الرجال باستطاعتهم أن يعتمدوا تصاميم دار "بالمان" Balmain، لكن الرجل العصري والذي يعشق المغامرات، فإنّ هذه المجموعة تناسبه بشكل كبير.

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