بالصور.. نائب سمنود يكرم اللاعبين المتأهلين لمسابقة ريدبول بالبرازيل

كرم محمد أحمد زايد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية فريق الشباب المتأهل فى دورة "ريد بول" لكرة القدم الخماسى المتأهلين للبرازيل.

جاء ذلك فى الحفل الذى نظمه النائب لتكريم اللاعبين، بحضور المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود، وفريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد كبير من أبناء سمنود.

وفى ختام الحفل سلم محمد زايد ورئيس مدينة سمنود الفريق شهادات تقدير، وقام بتسليم شهادات التقدير والهدايا للاعبين.

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