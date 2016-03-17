رئيس الوزراء: نعمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية

استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء الهيئات البرلمانية، اليوم الخميس، جهود الحكومة للتغلب على ارتفاع الأسعار، حيث شدد على أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الرئيسية من خلال زيادة منافذ التوزيع الرئيسية للسلع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة لذلك والتى تجوب المناطق البسيطة.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط السياحة وتشجيع العاملين فى الخارج على زيادة تحويلاتهم وغيرها، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومراجعة برامج دعم الصادرات.

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