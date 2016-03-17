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وقفة احتجاجية لأهالى طفل قتله عامل فى كفر الشيخ

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وقفة احتجاجية لأهالى طفل قتله عامل فى كفر الشيخ وقفة احتجاجية لأهالى طفل قتله عامل فى كفر الشيخ
نظم العشرات من أهالى مدينة برج البرلس بكفر الشيخ، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام نقطة شرطة الشهيد "جلال الدين الدسوقى"، بعد القبض على المتهم بقتل الطفل "محمد جمعة الديبانى 13سنة"، والذى وجدت جثته فى مقابر منطقة "الغانمية" ببرج البرلس أمس الأربعاء، وطالب أهل الطفل بسرعة القصاص من القاتل.

كان اللواء محمد عاطف مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد عصام الخولى مأمور مركز شرطة البرلس بعثور الأهالى أمس، على جثة الطفل فى المقابر، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية لكشف غموض مقتل الطفل وإلقائه وسط المقابر بمدينة البرلس، و تحرر المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.


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