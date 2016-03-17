بالصور.. "ماجدة" بالوادى الجديد تفوز بالمركز الـ7 للأم المثالية

فازت السيدة ماجدة محمد عبد السلام 56 عاما أرملة من محافظة الوادى الجديد بالمركز السابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأم المثالية بعد مسيرة كفاح ضحت فيها بسنوات عمرها من أجل تربية أولادها بعد أن توفى والدهم فى حادث سيارة وكان عمرها آنذاك 22 عاما لتهب حياتها لأولادها الأربعة وتربيهم حتى يتخرجوا من كلياتهم ويحصلون على وظائف مناسبة ويتزوجون ويعيشون معها فى منزل بحى أرض السلام بالخارجة .

وقالت الحاجة ماجدة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنها لم تكن تتوقع فوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة أو فوزها بالمركز السابع على مستوى الجمهورية وخاصة أنها لم تكن تعرف أنها مشتركة فى المسابقة بعد أن قام نجلها ياسر عزت المحاسب بالشهر العقارى والذى قدم أوراقها فى المسابقة وأنها مستعدة للعطاء والبذل من أجل أولادها حتى آخر لحظة فى عمرها .

وتضيف الأم المثالية بالوادى الجديد أنها سافرت إلى القاهرة منذ 4أيام ليتم تكريمها ضمن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية بحضور رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى ولا تصدق حتى الآن أنها فازت بهذا المركز حيث تلقت التهنئة من عدد كبير من الأقارب والأهل بعد علمهم بخبر فوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ولم تشهد التكريم الذى تم بالمحافظة وانابت عنها شقيقتها وابنها .

ويقول محمود عزت موظف بالإذاعة المحلية ونجل الأم المثالية أن والدته ما زالت نموذجا حقيقيا للعطاء والتضحية بعد أن وهبت نفسها لتربية أبنائها وتعليمهم بعد وفاة والدنا فى حادث أليم وقامت بامتهان الخياطة للإنفاق علينا فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى عشناها آنذاك وكانت تدبر أمورها بالرزق الحلال وتكفينا الاحتياج لأحد وبتوفيق من الله وبدعم من جدى وأعمامى تمكنت والدتى من تربيتنا وتعليمنا حتى حصلنا على وظائف محترمة وتمكنا من الزواج بفضل الله ومازالت والدتنا تعطى بدون مقابل حتى الآن .

وأضاف ياسر عزت محاسب بالشهر العقارى أنه قام بتقديم أوراق والدته فى المسابقة وهو على يقين من تجربتها المثالية والتى قليلا ما تتكرر حيث ضحت والدتى بسنوات شبابها وواجهت أسرتها صعيدية الأصول والانتماء برفض فكرة الزواج مطلقا ووهبت حياتها لنا ولم تتوان لحظة عن دعمنا وكانت وما زالت هى السند والداعم لنا وسعادتنا اليوم لا توصف لأننا رسمنا البسمة على وجهها فى تستحق أن تكون أما مثالية عن جدارة واستحقاق.

- وزيرة التضامن: 1000 متسابقة تقدمن للحصول على لقب "الأم المثالية"