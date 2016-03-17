بالصور.. وفد من جامعة بنها يزور مصابى القوات المسلحة بـ"المعادى العسكرى"

أجرى وفد من جامعة بنها، برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، ونوابه، وعمداء الكليات، وأعضاء الاتحادات الطلابية، اليوم الخميس، زيارة لمستشفى المعادى العسكرى للقاء مصابى القوات المسلحة، بمختلف المواقع العسكرية من ضباط وجنود، وذلك فى إطار الأنشطة المجتمعية للطلاب برعاية الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رافق الوفد الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، وعمداء الكليات، فى حضور اللواء طبيب محمود الهلالى مدير المجمع الطبى العسكرى بالمعادى، واللواء خالد توفيق رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى نائبًا عن اللواء أركان حرب رضا فاضل قائد القوات، والعقيد حسام دياب مدير التربية العسكرية بالجامعة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة بنها خلال اللقاء على الدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية حدود الوطن الخارجية، ومكافحة الإرهاب، والتصدى لقوى الظلام التى تحاول زعزعة استقرار البلاد وتعيق جهود تقدمه.

وشدد شمس الدين على اصطفاف ووقوف جامعة بنها من أساتذة وعاملين وطلاب على قلب رجل واحد، لمؤازرة القيادة السياسية وقواتنا المسلحة، وأجهزة الشرطة فى مكافحة العناصر الإرهابية، الخارجة عن القانون، والتأكيد على أن مصر منتصرة رغم غدر الغادرين، مشيرا إلى استمرار جهود البناء والتنمية للنهوض بالوطن الحبيب ورفعة مكانته.

وطالب رئيس جامعة بنها الطلاب المرافقين للوفد بنقل هذه الصورة لزملائهم داخل كليات الجامعة والتى تظهر مدى التضحيات التى يقوم بها رجال القوات المسلحة الذين سالت دماؤهم الذكية على تراب الوطن المقدس من أجل توفير الأمن وحماية الشعب المصرى.

فى سياق متصل، قال وائل مكى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، إن الوفد أطمأن على حالة المصابين الصحية بالمستشفى، متمنيا لهم الشفاء العاجل، مشيرا إلى أننا نؤكد دائما على دعمنا لدور القوات المسلحة المصرية فى حماية الوطن ودعم استقراره.

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