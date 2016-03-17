ألمانيا تفتش منزل شقيقين سوريين للاشتباه في تحضيرهما لهجوم

قال مدعون في مدينة فرانكفورت الألمانية يوم الخميس إن الشرطة داهمت منزل شقيقين من سوريا على صلة بتنظيم داعش للاشتباه في تخطيطهما لشن هجوم.

وضبطت الشرطة مسدس صوت وأجهزة تخزين الكترونية وهواتف محمولة و14 ألف يورو (16 ألف دولار) لكنها لم تقبض على الشقيقين وعمرهما 21 و30 عاما.

ولم يقدم المدعون المزيد من المعلومات عن طبيعة الجريمة التي يشتبه بأن الشقيقين كانا يعدان لارتكابها واكتفوا بوصفها بأنها “عمل تخريبي خطير ينطوي على عنف.”

ودخل الشقيق الأكبر ألمانيا في فبراير 2015 بجواز سفر مزيف حصل عليه من التنظيم في جريمة عوقب عليها وفرضت عليه غرامة العام الماضي.

وبحسب رويترز قال المدعون إن الرجل روج للتنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي وهدد السلطات الألمانية وبرر هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر.

وقال مكتب المدعي إن الشقيق الأصغر نشر صورة لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو يجلس في “سيارة فارهة تخص شقيقه” وهو يشهر مسدسا.

وألمانيا في حالة تأهب منذ هجمات باريس التي نفذها متشددون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني وقتل فيها 130 شخصا.

وزاد القلق مع وصول أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا العام الماضي فر أغلبهم من الحرب والصراع في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وفي الشهر الماضي قالت الحكومة الألمانية إنها لم تستدل على أماكن أكثر من 140 ألف شخص سجلوا أسماءهم في 2015 .