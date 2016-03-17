خبر في الجول – الزمالك يطالب معروف وتوفيق بعدم الإنصات للعروض الخارجية

طلب الجهاز الفني للزمالك من لاعبيه معروف يوسف وأحمد توفيق عدم الإنصات للعروض الخارجية والتركيز مع الفريق والابتعاد عن وكلاء اللاعبين.

وكانت شركة تسويق سويسرية قد عرضت على النيجيري الانتقال للدوري السويسري والرحيل عن الزمالك.

وتردد أيضا تلقي توفيق عرض من أحد الأندية البرتغالية.

ويريد الجهاز الفني للزمالك أن يكون جميع لاعبيه في أعلى درجات التركيز من أجل المباريات المقبلة سواء في الدوري المصري الممتاز أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا.

ويعول الزمالك كثيرا على معروف يوسف في وسط ملعبه بينما يعد توفيق أحد العناصر الهامة بالفريق تحت قيادة المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش.