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بالفيديو..غادة إبراهيم عقب براءتها: " قرصة ودن ومش هبطل أتكلم فى السياسة"

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بالفيديو..غادة إبراهيم عقب براءتها: " قرصة ودن ومش هبطل أتكلم فى السياسة" بالفيديو..غادة إبراهيم عقب براءتها: " قرصة ودن ومش هبطل أتكلم فى السياسة"

الخميس، 17 مارس 2016 - 04:30 م

كتبت أمانى الأخرس

عقب قرار محكمة جنح دار السلام، اليوم الخميس، ببراءة الفنانة غادة إبراهيم عقب الحكم ببراءتها، من تهمة إدارة وتأجير مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة دار السلام، وخلال خروجها من المحكمة، أشارت الفنانة بعلامة النصر، مرددة "الله أكبر.. وحسبى الله ونعم الوكيل"، وقالت: " كانت قرصة ودن ومش هبطل أتكلم فى السياسة “

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