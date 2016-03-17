سامح شكرى: 16 مليون مواطن مصرى يعانى بسبب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر مهتمة جدا باستعادة تدفق السياح إلى منتجعاتها لأنه تضرر أكثر من 16 مليون مواطن مصرى بسبب توقف الرحلات الجوية.

وأضاف شكرى فى حوار مع قناة "روسيا 24" أن المواطنين الروس ليسوا وحدهم فقط المتضررين من هذا العمل الإرهابى فى سيناء ولكن عانى أيضاً المصريين، لأنه اتضح أن أكثر من 4 ملايين كانوا قد تم توظيفهم وفصلوا عن عملهم ولديهم عائلات، ولكن اتضح أيضا معاناة 16 مليون شخص من هذا العمل الإرهابى.

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