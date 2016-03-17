ضبط أحذية مطبوع عليها "لفظ الجلالة" بميت غمر

ضبطت مباحث التموين بميت غمر، اليوم الخميس، عددا من الأحذية، مطبوعا عليها لفظ الجلالة "الله"، وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ من مواطن إلى العميد أحمد شوقى رئيس مباحث التموين بقطاع ميت غمر، والسنبلاوين، بشراء حذاء رياضى من أحد المحال التجارية بمدينة ميت غمر، وفوجئ بأنه مطبوع على نعله لفظ الجلالة.

انتقلت مباحث التموين إلى المحل، بالفحص والتفتيش، تبين وجود 8 أزواج من الأحذية بنفس الطباعة، وبسؤال المسئول عن المحل، أكد أن هذه الأحذية، تأتى من المركز الرئيسى للشركة بالقاهرة، ومستوردة من الصين، وتم تحرير المحضر رقم 2269 جنح ميت غمر لسنة 2016، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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