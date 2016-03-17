محمد أنور السادات: رئيس الوزراء أكد أن هناك نية لإجراء تغيير وزارى محدود

قال النائب البرلمانى محمد أنور السادات، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، اليوم الخميس، تناول عرض لأهم ملامح برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجارى، موضحًا أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على أن تكون هذه اللقاءات بشكل مستمر.

وأوضح السادات فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء لقائه مع رئيس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل أشار لهم أن هناك نيه لتغيير وزارى محدود خلال الفترة الحالية.

شريف إسماعيل لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب: نعترف بوجود مشكلة فى التواصل مع الشارع.. وأسامة هيكل: عبرنا عن ضعف أداء بعض الوزارات والحاجة لتغيير وزارى.. ويؤكد:موقفنا من برنامج الحكومة خلال 30 يوما