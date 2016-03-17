أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد أنور السادات: رئيس الوزراء أكد أن هناك نية لإجراء تغيير وزارى محدود

Google+ Print
محمد أنور السادات: رئيس الوزراء أكد أن هناك نية لإجراء تغيير وزارى محدود محمد أنور السادات: رئيس الوزراء أكد أن هناك نية لإجراء تغيير وزارى محدود
قال النائب البرلمانى محمد أنور السادات، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، اليوم الخميس، تناول عرض لأهم ملامح برنامج المقرر عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجارى، موضحًا أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على أن تكون هذه اللقاءات بشكل مستمر.

وأوضح السادات فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء لقائه مع رئيس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل أشار لهم أن هناك نيه لتغيير وزارى محدود خلال الفترة الحالية.

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (1)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (2)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (3)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (4)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (5)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (6)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (7)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (8)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (9)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (10)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (11)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (12)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (13)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (14)

شريف اسماعيل الحكومة اخبار مصر مجلس الوزراء (15)


>شريف إسماعيل لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب: نعترف بوجود مشكلة فى التواصل مع الشارع.. وأسامة هيكل: عبرنا عن ضعف أداء بعض الوزارات والحاجة لتغيير وزارى.. ويؤكد:موقفنا من برنامج الحكومة خلال 30 يوما

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017