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بهاء أبو شقة بعد لقاء رئيس الوزراء: سيكون هناك تعديلاً وزاريًا محدودًا

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بهاء أبو شقة بعد لقاء رئيس الوزراء: سيكون هناك تعديلاً وزاريًا محدودًا بهاء أبو شقة بعد لقاء رئيس الوزراء: سيكون هناك تعديلاً وزاريًا محدودًا
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أوضح خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، اليوم الخميس، أن هناك تعديل وزارى محدود سيتم.

وتعليقا على مدى تأثير التعديل الوزارى على حجم رضا البرلمان عن ومنحها الثقة، قال "أبو شقة" فى تصريحات صحفية له عقب اللقاء أن ما يهمهم هو برنامج الحكومة فى المقام الأول لأن البرنامج هو الذى يمثل العلاقة التعاقدية التى يتم الحكم عليها ورقابة تنفيذها.

وشدد على أن التعديل الوزارى ليس له تأثير كبير، مؤكداً أن برنامج الحكومة نفسه هو الأساس مهما كان الوزير، وتابع: "من الأفضل أيضا أن يكون للوزير خبرة كبيرة".


>محمد أنور السادات: رئيس الوزراء أكد أن هناك نية لإجراء تغيير وزارى محدود
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