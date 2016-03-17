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مفوضية اللاجئين قلقة على سلامة الأسر الهاربة من القتال غربي بغداد

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مفوضية اللاجئين قلقة على سلامة الأسر الهاربة من القتال غربي بغداد مفوضية اللاجئين قلقة على سلامة الأسر الهاربة من القتال غربي بغداد

الأمم المتحدة

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس إنها تخشى على سلامة الأسر الهاربة من القتال بين القوات الحكومية العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية قرب مدينة هيت الواقعة على بعد 130 كيلومترا غربي بغداد.

وبحسب رويترز قالت المفوضية في بيان “لا تستطيع الأمم المتحدة الدخول (إلى كل المناطق) ونشعر بقلق بالغ من أن بعض الأسر التي تهرب موجودة في مناطق قريبة جدا من الخطوط الأمامية.”

وتقول المفوضية إن أكثر من 3.3 مليون شخص نزحوا من ديارهم منذ 2014 عندما استولت الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق علاوة على نزوح نحو مليون عراقي منذ الحرب الأهلية عامي 2006 و2007.

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