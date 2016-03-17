مركز معلومات مطروح يتلقى طلبات للعمل بجهاز التعبئة والإحصاء

بدأ مركز معلومات التنمية المحلية بديوان عام محافظة مطروح، فى تلقى طلبات الالتحاق بـ40 ألف فرصة عمل بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من التخرج من الجنسين لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل كجامعى بيانات عـن السكان والإسكان والمنشآت، خلال الفترة من 20 أغسطس 2016 وحتى 9 فبراير 2017 بجميع محافظات الجمهورية.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، إنه على الراغبين فى العمل بالإحصاء بمحافظة مطروح التقدم إلى مركز معلومات التنمية المحلية بديوان عام المحافظة، أو فى مقر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بعمارات حسن علام بجوار المطار بمدينة مرسى مطروح خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس 2016، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومى، وصورة من شهادة المؤهل، و2 صورة شخصية، وصورة شهادة ICDL أو ما يعادلها، وعنوان البريد الإلكترونى.

وأشار بيان محافظة مطروح، إلى أن التقديم للعمل مجاناً ولا يتم دفع أية رسوم أو دمغات أو رسوم توقيع، على أن تتوفر فى المتقدمين شروط أن يكون مصرى الجنسية، وحاصلاً على مؤهل عالى، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلى ويفضل حاملى شهادة الـ ICDLأو ما يماثلها.

يذكر أن من سيقع عليهم الاختيار سيحصلون على مكافأة مالية بإجمالى حوالى 12 ألف جنيه، موزعة شهريًا خلال فترة العمل وطبقاً لمعدلات وجودة الإنتاج.

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