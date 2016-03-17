لعبة في الجول – طارق السعيد يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر

عشرات الأسماء مطروحة، ولكن على نجوم الكرة المصرية اختيار 5 أسماء كأفضل من لمسوا الكرة في مصر.

"5 لاعبين عدد قليل جدا.. لكني سأختار على حسب رؤيتي الفنية".. هكذا يشدد طارق السعيد نجم الزمالك والأهلي وأندرلخت الأسبق وهو يشارك في لعبة FilGoal.com.

وأكد "لكني لن أقوم بترتيب الأسماء بالمهارة. بل بترتيب الأقدمية".

ثم جاءت اختياراته على النحو الآتي:

1- حسن شحاتة..

المعلم كان لاعبا متكاملا. يجيد ويتألق في كل مراكز المستطيل الأخضر.

2 - محمود الخطيب..

"بيبو" لاعب استمتعت به جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها.. مهارته من النوع الذي يجذب الجمهور.

3 - حسام حسن..

الهداف التاريخى للكرة المصرية ومعه شقيقه إبراهيم حسن الذي لم يأت بعده في الجانب الأيمن أحد ظاهرة كروية لن تتكرر.

4- هاني رمزي..

في قلب الدفاع أو الليبرو هاني رمزي هو أفضل لاعبي مصر في هذا المركز.

5 - محمد أبو تريكة..

أبو تريكة يعنى المهارة والإمكانيات والأخلاق. أقوى شيء يمكن للاعب أن يحققه هو حب الجميع.

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